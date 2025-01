Uomo ritrovato dissanguato a Vicenza c’è una svolta | arrestata la fidanzata

Leggi su Dayitalianews.com

Nel giorno dell’Epifania undi 32 anni di origini nigeriane è stato trovato mortonella sua abitazione a Schio, in provincia di, non distante dal D. Inizialmente si era ventilata anche l’ipotesi di un incidente domestico, in virtù del quale l’avrebbe riportato una ferita mortale all’arteria femorale dopo una caduta su un tavolo di plastica. Ipotesi che al momento sarebbe stata smentita, poiché i sospetti si sono concentrati sulla36enne dell’, anche lei di origini nigeriane,al termine di un lungo interrogatorio da parte dei carabinieri.Mortoin casa, la ricostruzioneGli inquirenti ritengono che sia stata proprio la compagna a ferire mortalmente l’, deceduto in seguito ad una grave ferita all’inguine che gli ha reciso l’arteria femorale, dopo una violenta lite.