Lettera43.it - Trump e il marito messicano dell’ambasciatrice in Usa Zappia

Donald, quando si insedierà alla Casa Bianca, sfiderà le potenze commerciali con i dazi. E lancerà la lotta all’immigrazione. Fatto sta che una delle prossime mosse della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani sarà nominare un nuovo ambasciatore italiano a Washington, visto che l’attuale, Mariangela, è in regime di proroga. E poi c’è un problema, secondo i fedelissimi del bis-presidente: da poco, esattamente a novembre, è la moglie dell’ex ambasciatore del Messico alle Nazioni Unite e in Canada, Juan José Gomez Camacho. E il Messico è nel mirino di.Mariangelacon Giorgia Meloni (Imagoeconomica).L’amore trae Gomez-Camacho cresciuto sui banchi del Palazzo di VetroSecondo le cronache, «la festa di nozze e la cerimonia sono avvenute all’interno della residenza diplomatica di Villa Florence a Washington Dc, alla presenza di un ristretto numero di ospiti e in forma strettamente privata.