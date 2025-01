Lanazione.it - Tredici lance e una lacrima, S.Spirito: il Capitano Geppetti lascia

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Dal 2012 a oggi ha collezionato 13d’oro col quartiere di Porta Santo, è ilpiù vittorioso di sempre, secondo solo a Ciuffino, eppure Marcoha deciso di fare un passo indietro. Le elezioni per i nuovi consigli dei quartieri sono dietro l’angolo e a Santoserviranno anche per nominare un nuovocome mai la decisione di fermarsi? «Era in testa da un po’, è giusto così per mille motivi è una decisione presa in serenità. Il quartiere è apposto, solido e questo mi fa piacere. Faccio un passo indietro dama non butto via quello che ci sarà in futuro. E’ una posizione annunciata e condivisa. Il 16 gennaio c’è l’assemblea, poi le elezioni, c’è bisogno di mandare avanti l’azienda e pianificare, non sono uno che fa tanti proclami ma la mia posizione è chiara.