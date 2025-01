Lapresse.it - Papa Francesco: “Troppi bambini sfruttati da un’economia che brucia la speranza”

“Fratelli e sorelle, i discepoli di Gesù Cristo non dovrebbero mai permettere che isiano trascurati o maltrattati, che vengano privati dei loro diritti, che non siano amati e protetti. I cristiani hanno il dovere di prevenire con impegno e di condannare con fermezza le violenze o gli abusi sui minori”. Lo ha detto, nel corso dell’Udienza Generale nell’Aula Paolo VI. “Ancora oggi, in particolare, sonoi piccoli costretti a lavorare. Ma un bambino che non sorride e non sogna non potrà conoscere né fare germogliare i suoi talenti. In ogni parte della terra ci sonodache non rispetta la vita;che, così facendo,il nostro più grande giacimento die di amore. Ma ioccupano un posto speciale nel cuore di Dio, e chiunque danneggia un bambino, dovrà renderne conto a Lui.