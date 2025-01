Papa | Chi usa bambini brucia speranza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.56 "In ogni parte della terra ci sonosfruttati da un'economia che non rispetta la vita; un'economia che, così facendo,il nostro più grande giacimento die di amore".Così ilnell'udienza generale.Francesco ha condannato ogni sfruttamento e abuso ricordando il dramma dei piccoli costretti a fuggire dalle loro terre di origine e a "diventare profughi". L'umanità "non può accettare che sorelline e fratellini,invece di essere amati e protetti,siano derubati della loro infanzia, dei loro sogni".