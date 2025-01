Ilfattoquotidiano.it - Paola Cortellesi: “C’è ancora domani agli Oscar? Stessa probabilità di un gatto in tangenziale a Roma nell’anno del Giubileo”. Ecco perché è una fake news

“C’èdi unin”. A rintuzzare un’errata informazione ci prova persino, ma la telenovela dellasu C’èdopo 24 ore continua. Un giorno fa diverse agenzie di stampa italiane, e a seguire diversi importanti quotidiani, avevano pubblicato articoli online dove veniva scritto che il film campione d’incassi (in Italia e in nessun altro paese al mondo) era “tra i film ammessi” e che il 17 gennaio “annunciano i titoli”. Anche i sassi però sapevano che nel sito dell’Academy dove si trovano le informazioni sui contendenti2025 (il 17 gennaio le nomination e il 2 marzo la cerimonia con i premi ndr) ci sono, come abbiamo spiegato dettatamente ieri qui, due liste di film: quella dei film eleggibili per partecipare alla 97esima edizione degli(“general entry”) dove C’èappare assieme ad altri 323 titoli come There’s still tomorrow, e la categoria dell’eleggibilità a “Best picture (miglior film)” sottostante dove il film dellanon appare e dove di film in lizza ne rimangono 207.