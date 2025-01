Liberoquotidiano.it - Oikos Immobiliare, Diego Moretto: “Grande interesse di investitori stranieri verso l'Italia, fondamentale assecondare la richiesta proveniente dal continente asiatico”

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oria, 8 gennaio 2025. Il mercatovive un momento didinamicità, con l'in forte crescita deglinegli investimenti in. Un'attenzione per il mattone Made in Italy con diverse sfaccettature, che rispondono alle richieste delle diversità culturali di chi desidera acquistare casa nel Belpaese. “Sono nettamente diverse le richieste provenienti dal mondo occidentale rispetto a quello, diventacomprendere determinate dinamiche di mercato per andare incontro alle esigenze della clientela”, spiega, fondatore dell'agenzia internazionale. La società di, con sede a Oria ha saputo estendere la sua mission oltre i confini nazionali, distinguendosi nel settore della compravendita di immobili rivolgendosi principalmente alle richieste provenienti dall'estero.