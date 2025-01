Ilfoglio.it - Nella voce di Rino Tommasi c'era il ritmo del ring

La boxe, a lungo, lunghissimo, non è stata solo una valanga di pugni e orba forza fisica. Certo lo era, ma sopravvivevano, al di qua e al di là dei guantoni, una dinamica e violenta armonia fatta die di ondeggiamenti, simili e dissimili a una danza. Non era facile rendere questoa parole. Perché è assai complesso rispettare le pause e le accelerazioni, le onde e le risacche di due corpi che sono uno davanti all'altro con l'unico scopo di rimanere in piedi mentre un numero enorme di pugni dati e ricevuti fiacca il fisico, annebbia la vista, toglie il fiato., a suo, modo c'è riuscito grazie a silenzi e accelerazioni, pause e cascate di parole, con tono diondivago, cantilenante quando c'era bisogno, alla maniera veronese e di quel veneto che sa diventare filastrocca quando è velocizzato.