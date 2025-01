Lapresse.it - Milano: morte Ramy, Procura valuta ipotesi omicidio volontario

Leggi su Lapresse.it

, 8 gen. (LaPresse) – Ladistando se modificare l’accusa nei confronti di alcuni dei carabinieri che hanno inseguitoElgaml nell’dicon dolo eventuale. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti alla luce dei video, pubblicati martedì sera dal Tg3 e TgLa7, che mostrano le fasi dell’inseguimento la notte del 24 novembre in cui i militari del Nucleo radiomobile impattano almeno tre volte, con tre gazzelle differenti, sullo scooterone TMax su cui fuggivano il 19enne egiziano, morto in ospedale per dissezione dell’aorta dopo la caduta di via Ripamonti angolo via Quaranta, e l’amico 22enne, Fares Bouzidi, poi finito in coma per quasi una settimana, arrestato per resistenza aggravata e indagato perstradale in concorso. Immagini nelle quali i carabinieri, durante le fasi concitate dell’inseguimento, pronunciano frasi come “vaff.