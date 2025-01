Abruzzo24ore.tv - McDonald’s apre a Silvi: 50 opportunità di lavoro, candidature entro il 15 gennaio

Teramo - Nuovo punto vendita sulla statale 16: il colosso del fast food cerca personale. Colloqui in programmala fine di. A, sulla statale 16 nei pressi dell’incrocio con la statale 553 per Atri, il nuovoè ormai prossimo all’apertura, prevista per aprile. L’annuncio ufficiale dell’avvio delle selezioni per l’assunzione di circa 50 posti diè stato dato ieri dall’azienda, che invita gli interessati a presentare la propria candidatura esclusivamente onlineil 15. Levanno inoltrate tramite il sito ufficiale McDonalds.it, dove si dovrà compilare un questionario e allegare il proprio curriculum. I candidati che supereranno la prima fase riceveranno una convocazione per partecipare alJob Tour, previsto nella seconda metà di, con data e orario specifici.