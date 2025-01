Ilfattoquotidiano.it - “Matthew Perry mi ha lasciato un bigliettino in una scatola di biscotti. Era l’ultimo giorno di riprese di ‘Friends'”: il ricordo di Lisa Kudrow

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unrimasto chiuso in unadiper quasi 21 anni. È questoritrovamento di, l’attrice nota per aver interpretato il ruolo di Phoebe Buffay nella sitcom Friends, all’interno di un prop (in italiano, oggetto di scena) recuperato proprio dal set della celebre serie tv americana durantedi. Era il 23 gennaio 2004 e quello aveva scritto, l’attore, scomparso nell’ottobre 2023, che nella serie interpretava il ruolo di Chandler Bing. Unche ha commosso ed emozionato la stessa attrice, che ha trovato il foglietto all’interno della “Cookie Time Jar”, il barattolo diche apparteneva a Monica Geller, ovvero la moglie di Bing in Friends.“me lo ha dato alla fine del nostro ultimo episodio – ha spiegatoal The Drew Berrymore Show -.