Dilei.it - “Marco Borriello ha un nuovo amore”: tenerezze a Milano con Eleonora Preziosi

è uno dei calciatori italiani più affascinanti degli inizi degli anni 2000. Il giocatore è stato spesso al centro anche delle cronache rosa per le sue relazioni amorose con donne bellissime, tra cui la più nota è quella con Belen Rodriguez, che è stata legata al giocatore dal 2004 al 2008, agli esordi della sua carriera televisiva. La storia d’tra i due si concluse con la partecipazione all’Isola dei famosi della showgirl argentina e i rumors della sua vicinanza con il compagno d’avventura Rossano Rubicondi.Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, sembra cheabbia cominciato una nuova relazione amorosa con, figlia di Enrico, ex presidente della squadra del Genoa, squadra in cui ha militato anche il calciatore in passato., l’persarebbe stato avvistato di recente ain dolce compagnia.