Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: Popov fa impazzire la Bulgaria dopo 45 anni!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’INTERVISTA AD ALBERTO TOMBA: “ERO UNO DI COLLINA. A SIERRA NEVADA MI FISCHIAVANO, POI.”21.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo.21.48 Per un commento sulla disastrosa Italia, vi rimandiamo alle nostre pagelle.21.47 La classifica di Coppa del Mondo di:1. Loic Meillard (Svizzera) 3252. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3153. Clement Noel (Francia) 2404. Atle Lie McGrath (Norvegia) 2225. Samuel Kolega (Croazia) 1896. Timon Haugan (Norvegia) 1797. Albert) 1528. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 1519. Steven Amiez (Francia) 14010. Dave Ryding (Gran Bretagna) 130—23. Tobias Kastlunger (Italia) 4821.46 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Marco Odermatt (Svizzera) 6302.