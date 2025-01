Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: guida Lingg, bene Haller

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21: Lontana dalle prime la norvegese Maarstoel, 19ma a 2?6710.20: Male anche la tedesca Hilzinger che accumula un ritardo di 1?30 ed è 16ma10.19: Esce di scena la finlandese Pohjolainen10.18: L’austriaca Hoerhager, terza dopo la prima manche ieri, limita i danni e si inserisce in nona piazza a 76 centesimi dalla vetta10.17: 15mo e ultimo posto per la norvegese Kufaas a 1?51 dalla testa10.17: In ritardo anche la ungherese Toth che chiude a 1?20 dalla testa10.15: Non è giornata per le francesi protagoniste ieri, McFarlane accumula un ritardo di 1?34 ed è 13ma, ultima finora10.14: Lontana dalle prime la slovena Lapanja che chiude al 12mo posto a 1?1210.13:l’azzurrache si inserisce al sesto posto a 48 centesimi dae può dare l’assalto al podio.