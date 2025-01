Inter-news.it - LIVE Inter-Bologna Primavera 1-0: Venturini incrocia e sblocca!

L’gioca quest’oggi alle ore 12 contro ilnella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Andrea Zanchetta deve reagire all’ultima clamorosa sconfitta in campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP37? Calligaris esce bene con i pugni e salva una potenziale occasione avversaria dagli sviluppi di corner.35? Cross basso di Aidoo, non ci arriva di un soffio De Pieri. Pessina blocca e ilriparte.27? Ammonito Velilles.26? La gara prosegue senza pericoli per la squadra di Zanchetta, che sembra voler subito raddoppiare.Aidoo entra dentro l’area di rigore, appoggia prima per Berenbruch non riuscendo poi per. Il centrocampista di destroe infila il pallone all’angolino.