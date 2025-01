Ilrestodelcarlino.it - La Procura dei minori trasloca alle ex Besta

Bologna, 8 gennaio 2024 – Le ormai ex scuole, nel parco don Bosco, ospiteranno in via temporanea gli uffici del Tribunale e dellaper i minorenni. La richiesta è stata avanzata dal ministero della Giustizia e il Comune ha intanto stabilito il passaggio di una parte della struttura dal quartiere San Donato-San Vitale al settore Patrimonio, in attesa di definire gli accordi con il ministero. Secondo l’originario progetto del Comune, le scuoledovevano essere demolite e ricostruite ma le proteste che per mesi hanno attraversato il parco don Bosco hanno spinto l’amministrazione a fare marcia indietro. Da oggi gli studenti si sono spostati al polo dinamico di via Calzoni e sul futuro delle exdeciderà un percorso partecipato, come annunciato dalla giunta. In attesa di ciò, “si favorirà un uso temporaneo che prevederà attività dell’amministrazione comunale inerenti le aree educazione, welfare e cultura”, aveva spiegato Palazzo d’Accursio lo scorso novembre.