Ilgiorno.it - La grande sfida?. Trovare gli infermieri

Ladel 2025? La stessa del 2024: quella del personale. Medico estico, nelle corsie ospedaliere, negli ambulatori aziendali, sui territori comunali. I concorsi si susseguono "ma con risultati che continuano a essere sotto le aspettative - così Dal Gesso -: l’azienda ha bandito un concorso per 40da poco, ne sono stati assunti uno o due. Le professioni hanno perduto di attrattività, occorrono vocazione da una parte e strategie dall’altra". Se il problema si pone in sede aziendale le preoccupazioni non mancano sui territori e nei comuni, dove l’anno appena passato ha fatto registrare buchi nella medicina di base che hanno portato sul piede di guerra vari comitati cittadini. "A Liscate ad esempio - così il sindaco Fucci - abbiamo attualmente operativi due medici con carichi importantissimi di pazienti e una pediatra, dopo momenti molto difficili e per i quali abbiamo messo a disposizione i nostri ambulatori.