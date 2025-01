Quotidiano.net - Il dibattito agita maggioranza e opposizione

De RobertisIl Cdm di domani sancirà la decisione governativa di ricorrere contro la legge campana che autorizzava il terzo mandato ai governatori. Ma l’obiettivo dell’esecutivo non è solo De Luca, e questole acque nella. L’altro interessato è Luca Zaia, al potere in Veneto addirittura dal 2010. Gli interessati fanno resistenza, scomodando discorsi che tirano in ballo addirittura l’essenza stessa della democrazia. Senza tener conto però che ormai in tutti i sistemi maturi il ricambio nella gestione è considerato elemento stesso del buon funzionamento delle istituzioni, e che proprio le regioni sono quegli enti che, forse perché al riparo dei grandi riflettori, se lasciate a loro stesse tendono a generare forme di potere locale che ne intacca l’efficienza. I famosi cacicchi.