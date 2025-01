Sport.quotidiano.net - El Kaddouri, Radrezza, Buchel: regia senza pace. Con la Lucchese la Spal valuta anche Nador

Prima Igor, poi Marcele infine Omar El. Dopo 21 giornate, la cabina dibiancazzurra continua a non trovare padrone. In realtà, mister Dossena ha teoricamente individuato nel marocchino il playmaker titolare per il prosieguo della stagione. Ma dopo una prestazione incoraggiante ad Ascoli, il centrocampista nato a Bruxelles nel 1990 è incappato in una partita da dimenticare col Perugia, terminata prima dell’intervallo con la seconda espulsione nel giro di una manciata di gare. Curiosamente – ma fino a un certo punto – al suo posto nella ripresa l’allenatore ha mandato in campo Steven, che in precedenza si era ritagliato un posto da titolare al centro della difesa a tre. Peraltro, in più occasioni il tecnico ha confessato di considerare il togolese più difensore che centrocampista, a prescindere dal fatto che nelle ultime stagioni fosse stato utilizzato con continuità nella zona nevralgica del campo.