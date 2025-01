Dall’Inter al Napoli | sondaggio per gennaio il calciatore ha detto no

Leggi su Sportface.it

Ilha sondato un giocatore dell’Inter per il mercato di: la risposta è un “no” secco, vuole restare in nerazzurro.Ilè pronto ad agire subito sul mercato di. La squadra di Antonio Conte ha come unico obiettivo quello di vincere lo Scu, essendo fuori da tutte le altre competizioni e dovendo giocare solo partite di campionato da qui a fine stagione. Ma per provare a riportaresul tetto d’Italia a due anni di distanza dall’ultima volta, servono ulteriori tasselli per rinforzare la rosa.Il principale obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di acquistare un difensore centrale in grado di garantire una maggior sicurezza quando i titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani sono chiamati fuori causa per infortuni e/o squalifiche.Il nome in pole è Danilo della Juventus.