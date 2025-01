Anteprima24.it - Campane di B, la ripresa fra mercato e calcio giocato: i momenti di Salernitana e Juve Stabia

Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovo ritorno di Roberto Breda in sella alla, ha dato il via ad una rivoluzione annunciata: è andato via anche Petrachi, al suo posto Valentini, ed il nuovo direttore ha già portato il primo acquisto, si tratta di Alberto Cerri, prelevato con la formula dl prestito dal Como, che l’anno scorso era all’Empoli, ed ha segnato l’unica rete stagionale contro il Napoli. “Servono i gol“, ha detto Valentini alla conferenza di presentazione, e l’arrivo di Cerri in maglia granata promette bene. La prima sfida del nuovo anno sarà contro il Sassuolo di Fabio Grosso, capolista di cadetteria con ben 46 punti. Il match è in programma domenica 12 gennaio alle 12.30. Ad inizio stagione, poteva e doveva essere uno scontro promozione, e invece l’Ippocampo si vede costretto a salvarsi dall’incredibile baratro della Serie C.