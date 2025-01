Liberoquotidiano.it - "Braccio teso! La sinistra si spaventa da sola: la giornata dei disturbi ossessivo-compulsivi", compagni sbertucciati

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eccoci ad "Occhio al Caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Si parte da due nomi, Donald Trump ed Elon Musk, "le nuove ossessioni". Poi c'è anche Benito Mussolini, "la vecchia ossessione". "Oggi è il giorno dei pensieri fissi - riprende Capezzone -, deidella. Cominciamo da Trump, il discorso a Mar-a-Lago, obiettivamente toni forti. Ma sappiamo che il trumpismo va preso sul serio, ma non alla lettera. Solo che molti lo prendono alla lettera e non seriamente e dunque si chiedono: oddio, che succede con Groenlandia e Panama?". "L'altra ossessione è Musk - ricorda il direttore -, ma agli anti-muskisti ieri non è andata bene: la Ue ha aperto a Starlink. E l'altra cosa che manda ai pazzi gli anti-muskisti è che l'altro loro eroe big-tech, Mark Zuckerberg, ha completamente aderito all'agenda Trump-Musk, pensionando il sistema di censura a cui Facebook si era adattato.