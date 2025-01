Ilfattoquotidiano.it - “Belloni non è stata all’altezza”: la frase di Tajani sull’ex capo dei Servizi dopo la liberazione di Cecilia Sala – Esclusivo

“Elisabettasi è dimostrata inadeguata”. Nei minuti in cui Palazzo Chigi annuncia la positiva conclusione del caso della giornalista di Chora Media e del Fogliocon il suo rientro in Italia, il ministro degli Esteri Antoniosi lascia andare a uno sfogo nei confronti deldel Dis dimissionaria, Elisabetta. Lo fa durante una riunione alla Farnesina con i vertici di Forza Italia sul tema dell’Energia, insieme al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. E, parlando rapidamente del caso diplomatico che ha coinvolto Roma e Teheran,fa una sola considerazione:, che lascerà il suo ruolo al vertice deisegreti mercoledì 15 gennaio, non èdella situazione, è l’accusa del titolare della Farnesina secondo quanto risulta al Fatto da fonti qualificate a conoscenza della riunione.