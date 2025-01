Unlimitednews.it - Banca Ifis lancia Opas per 100% azioni di illimity Bank

MESTRE (ITALPRESS) – Il Cda diha approvato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delledi. L’offerta, che resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzregolamentari e all’avveramento dellecondizioni stabilite, è finalizzata all’acquisizione da parte didella titolarità deldellediquotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan. In particolare,ha proposto che per ciascunaazione diportata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazioneunitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delledial 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo ècomposto da 0,1didi nuova emissione per ciascuna azione die una componente in denaro pari a 1,414 euro.