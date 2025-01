Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, la Gran Bretagna supera la Germania e diventa il primo mercato europeo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 lato ilper vendita di veicoli elettrici, le cui immatricolazioni sono aumentate del 21% rispetto al 2023 raggiungendo quota 381.970.ta la, che si è invece fermata a 380.609 vendite perdendo oltre il 25% rispetto all’anno precedente.Un sorpasso dovuto soprattutto allo scatto negli ultimi mesi, in cui i costruttori hanno messo in campo una serie di sconti e agevolazioni che gli permettessero di vendere piùe centrare l’obiettivo del 22% di EV immatricolate, fissato dal governo.Tutto questo per evitare multe particolarmente salate (fino a 15 mila sterline a macchina), che tuttavia possono essere aggirate utilizzando un sistema di scambio di crediti endo i requisiti negli anni successivi. Operazione, quest’ultima, che appare se possibile ancora più proibitiva: se, come detto, l’obiettivo nel 2024 era che il 22% della flotta fosse rappresentato da EV (e si è rimasti fermi al 19,6% nonostante tutti gli sforzi) , per il 2025 l’asticella salirà al 28%.