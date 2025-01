Anteprima24.it - Tenta di rubare l’auto della polizia, arrestato nel Napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidiun’autoferma in sosta mentre gli agenti sono impegnati in controlli di routine ma vienedagli stessi intervenuti dopo essere allertati da testimoni. È il motivo per il quale un uomo (del quale non si conoscono le generalità) è stato bloccato dallain Corsa Avezzana, arteria che collega il centro cittadino di Torre del Greco con via Circumvallazione.E’ qui che poco prima delle 10, una persona è stata notata armeggiare nei pressi di una vetturacon arnesi da scasso. Un’azione che non è sfuggita ai presenti, che sono riusciti ad allertare gli agenti che avevano lasciato la vettura in sosta per effettuare i loro controlli poco distante.Il tempo di giungere sul posto e gli agenti si sono trovati di fronte un uomo che alla loro vista ha provato a reagire, usando gli stessi attrezzi con i quali poco prima stavando di forzare una portiera (oggetti che, stando a quanto ricostruito, sarebbero stati rubati poco prima all’interno di un attività di calzolaio).