Liberoquotidiano.it - "Sono maghrebini? Patriarcato sospeso": violenze di Capodanno, chi perde (ancora) la faccia

Il "ricasco" della visita-lampo di Giorgia Meloni da Donald Trump apre "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone. "I giornali, come già si era capito ieri, non discutono della questione generale, della reciproca apertura di credito tra il presidente eletto americano e il premier italiano, e nemmeno della faccenda Cecilia Sala, ma si va dritti sulle interpretazioni maliziose di Repubblica e Domani", nota il direttore editoriale di Libero. Il tema è la presunta intesa tra governo italiano e Space X, con collegamento tra la chiusura di quelle intese e il viaggio americano di Meloni. Poi è arrivata la smentita categorica di Palazzo Chigi, ma la discussione è aperta: "Sui giornali manca un articolo di principio: le intese nonstate firmate ma non ci sarebbe nulla di male che un paese occidentale si rivolga ad aziende private di un altro paese occidentale, che si tratti di Lockheed o di Space X.