Ilrestodelcarlino.it - Scuole Besta a Bologna: nuova sede dopo le polemiche e gli scontri

, 7 gennaio 2025 – Finalmente un po’ di pace. I 380 ragazzi dellemediesono ufficialmente entrati nelle loro nuove aule in via Zacconi 9-11, ossia nel polo dinamico a fianco del Copernico. Nei piani del Comune c’era la costruzione di unaanche per le medie, ma il cantiere nel parco Don Bosco è stato oggetto di durissime proteste e contestazioni che sono arrivate allo scontro fisico tra gli oppositori e le forze dell’ordine (una ventina le persone che rimasero ferite).mesi di tira e molla, il sindaco Matteo Lepore ha deciso di rinunciare all’annunciatanel parco e trasferire i ragazzi nel Polo Dinamico (anche questo costruito in questi mesi) dove avrebbero dovuto trovare ‘alloggio’ gli studenti del Sabin. E invece hanno finalmente trovato ‘casa’ le medie