Roberto Carlos divorzia per la seconda volta | ora vive nel centro sportivo del Real Madrid

Leggi su Sportface.it

Talento straordinario in campo, ma una vita privata a dir poco turbolenta:starebbe passando un momento non troppo felice, tanto da dover trovare una sistemazione di “emergenza” dovere. A riferirlo è il programma Fiesta, che ha spiegato come l’ex terzino abbia avviato le pratiche per il divorzio da Mariana Luccon, sua ex fisioterapista nonché madre di due dei suoi undici figli (Manuela e Marina) e con la quale era convolato a nozze nel 2009. In seguito a ciò e al fatto che i suoceri vivono in una delle sue proprietà e la sua ormai ex moglie in un’altra,sarebbe ora ospite dele alloggerebbe neldi Valdebebas., le sue parole sulla vita privata“Ho avuto solo due mogli. È più difficile contare le donne con cui ho avuto figli”, aveva dichiaratoanni fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.