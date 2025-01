Anteprima24.it - Regione, la consigliera Muscarà: “Tre anni fa lasciai il M5S, oggi più che mai quella scelta si è dimostrata giusta”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sono passati treda quando ho deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle, unache all’epoca destò scalpore e critiche, ma chesi dimostra quanto mai corretta, l’unicapossibile. Allora denunciai una direzione ormai lontanissima dai principi fondanti del Movimento: dall’abbandono delle battaglie per l’acqua pubblica e l’ambiente, alla fusione con il Partito Democratico che ha ridotto il M5S all’irrilevanza., le ultime vicende confermano le mie ragioni”.Laregionale, ormai indipendente si riferisce a recenti fatti che riguardano il M5S e la sua leadership: “L’alleanza strutturale con il PD sta definitivamente schiacciando ciò che resta del Movimento, l’opposizione o meglio la finta opposizione in Consiglio regionale che, nel migliore dei casi si esplicita con qualche timida astensione su provvedimenti per i quali una volta occupavamo le aule.