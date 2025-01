Ilfattoquotidiano.it - Paura per Kalinskaya, si ritira da Adelaide: la fidanzata di Sinner ha avuto un malore in campo

Nel torneo Wta di, Anna, ladi Jannik, si è sentita male durante il match valido per i sedicesimi di finale contro Belinda Bencic (di rientro dopo la maternità) e ha dovuto chiedere al medico d’intervenire per farsi misurare la pressione. Attimi di apprensione, poi la tennista russa ha scelto dirsi., che agli Australian Open al via il 12 gennaio punterà a far meglio dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno, era inda 54 minuti e si trovava sotto di un set, perso 6-2 (e in cui ha fatto davvero fatica a correre e a muoversi, chiedendo un primo intervento di un fisioterapista), e di un game in avvio del secondo set. All’improvviso però si è fermata, attendendo l’intervento di un medico, che, quando è arrivato, le ha rilevato i parametri vitali e la pressione.