Paolo Bellini portò la bomba per la Strage di Bologna”

, 7 gennaio 2025 – La Corte di assise di appello diidentifica così il ruolo dinelladidel 2 agosto 1980: tra le persone del commando terroristico che eseguì materialmente la carneficina “vi era senza ombra di dubbio alcuno”, la cui presenza in stazione al momento dell'attentato “era finalizzata o a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo” oppure a fornire un supporto materiale all'azione “nella piena consapevolezza” che nella sala di aspetto sarebbe stato collocato l'ordigno che uccise 85 persone. Per l'ex Avanguardia Nazionale l'8 luglio scorso è stato confermato l'ergastolo.torna in aula davanti alla Corte dÂ?Assise dÂ?appello di, per il processo di secondo grado a suo carico per laalla stazione didel 2 agosto 1980, 13 marzo 2024.