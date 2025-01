Quifinanza.it - Nippon Steel dichiara guerra al governo USA: colpo di coda di Biden

Leggi su Quifinanza.it

E’aperta fraed ilUSA, a causa delle interferenze sulla progettata fusione con U.S.. Undidel Presidente uscente Joe, che ha addotto motivi di sicurezza nazionale per bloccare la vendita della compagnia americana alla concorrente giapponese. Una operazione da quasi 15 miliardi di dollari che avrebbe portato alla nascita del terzo produttore di acciaio a livello globale la cinese Baowue la franco-olandese ArcelorMittal.Due azioni legali contro ile U.S.hanno formalmente annunciato di aver intentato due azioni legali contro ilamericano – una presso la corte distrettuale della Columbia ed una pressi il tribunale della Pennsylvania – contro l’illecita interferenza e l’influenza politica esercitata illegalmente dal Presidentesul progetto di aggregazione, che il mese scorso aveva ricevuto anche il via libera del Cfius, il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, che non era riuscito a dimostrare l’esistenza di minacce per la sicurezza nazionale.