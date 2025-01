Ilrestodelcarlino.it - Musica, giochi e dolci . Grandi feste nei borghi

L’arrivo della Befana che porta doni ai bambini buoni e che di fatto chiude iggiamenti del periodo natalizio, rappresenta una tradizione ancora viva nei piccoliche piace ae piccini. Proprio ieri si sono tenute diverse iniziative in tutti comuni dell’entroterra Fermano. Sicuramente Amandola svolge un ruolo importante, la tradizione della Befana con animazione,in piazza Risorgimento si rinnova puntualmente da decenni. Nell’occasione la festa della Befane nel comune montano, da qualche anno coincide anche una esibizione dedicata alle canzoni della ‘Zecchino d’oro’, all’estrazione della lotteria di Natale ‘Acquista e Vinci’ organizzata in collaborazione con le attività commerciali e la consegna alle famiglie dei buoni per i neonato nel 2024. Molto accattivante anche il programma dedicato alla Befana che si svolge nel comune di Magliano di Tenna, infatti alle 16 di ieri la vecchia signora si è calata dalla torre del centro storico, il suo arrivo è stato salutato dae animazione a cui è seguita da degustazione ditipici e dei doni ai bambini.