Milan Sacchi | Leao? Mi fa venire rabbia Vi spiego perché Su Conceicao aggiunge …

Arrigo, ex allenatore rossonero, ha commentato la vittoria in rimonta del, 3-2, in finale della Supercoppa Italiana nel derby contro l'Inter a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano'.Supercoppa al, le parole dialla 'rosea'sulla vittoria del: «Successo meritato? Sì. La sfida è stata equilibrata, però i rossoneri ci hanno messo quel pizzico di cattiveria in più».Sulla chiave del successo: «L’ingresso di Rafael Leão. Il portoghese ha fatto cose impressionanti, ha letteralmente spaccato la partita. E a vederlo in queste condizioni mi faancora più, dico la verità. Ha qualità incredibili, sia fisiche sia tecniche, eppure non sempre riesce ad esprimerle. Mi auguro che abbia quella continuità di rendimento necessaria per arrivare ad altissimi livelli».