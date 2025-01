Ma che roba è Speciale Affari Tuoi critiche del pubblico | cosa hanno segnalato gli spettatori

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntatadiandata in onda il 6 gennaio 2025, dedicata all’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia, ha suscitato reazioni contrastanti tra il. Condotta da Stefano De Martino, la serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi, e ha combinato elementi del tradizionale gioco dei pacchi con momenti di intrattenimento tipici di Stasera tutto è possibile.Molti teleespresso disappunto per la fusione dei due format, ritenendo che l’inclusione di sketch comici e giochi abbia diluito l’essenza di. Alcunisottolineato che la presenza di ospiti legati a Stasera tutto è possibile abbia trasformato la puntata in una sorta di ibrido tra i due programmi, generando confusione.