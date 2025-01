Quotidiano.net - Lo strappo al vertice dei servizi. Belloni lascia la guida del Dis. È già caccia al successore

Boni Nella turbolenza delle guerre in Medio Oriente e Ucraina, mentre scatta il gigantesco apparato di sicurezza per proteggere la Roma del Giubileo, nel pieno della tensione per il sequestro della giornalista Cecilia Sala in Iran legato all’arresto dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabad, l’addio anticipato del capo deisegreti in scadenza a maggio è una grana destinata a fare rumore e dai contorni non ancora del tutto chiari. Elisabetta, aldel Dis (Dipartimento informazioni sicurezza) ha spento la luce, ha chiuso la porta, ha dato le dimissioni con poche parole e partita per il suo buen retiro nella casa di famiglia in Toscana. La notizia, trapelata dalle colonne di Repubblica, è stata confermata in giornata. Dal 15 gennaiol’incarico inaspettatamente con circa quattro mesi di anticipo mentre si accavallano voci di un suo ingaggio in Europa nel team di Ursula von der Leyen.