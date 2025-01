Inter-news.it - Leao: «Milan, questa vittoria un’opportunità per cambiare la stagione»

Ilsi aggiudica la Supercoppa Italiana, battendo in rimonta l’Inter. Le parole in conferenza stampa l’attaccante rossonero, Rafel, al termine della sfida.nella conferenza stampa post Inter-Cos’è per ilquesto trofeo?Secondo me questo trofeo èperla. C’è un cambiamento incredibile, lo abbiamo dimostrato in campo. Dobbiamo sfruttare oggi e festeggiare con i nostri tifosi perchè loro meritano tanto. Prima di queste partite eravamo in un momento difficile, quindi secondo me questo trofeo porta una gioia per loro. Anche i più giovani che sono qua hanno capito cos’è il. Tutti sono pronti e secondo me alla fine dellaci sarà qualcosa di diverso. È stato davvero tutto bello, devo ringraziare i tifosi locali. Sono stati incredibili, ci hanno aiutato e sono stati l’uomo in più.