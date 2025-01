Ilgiorno.it - Lazzate, chiude la Latteria dei lumbard: “Qui si è fatta la storia del borgo”

(Monza e Brianza) –saluta per sempre il BarPizzi, un locale simbolo delbrianzolo, che per anni è stato punto nevralgico degli incontri che hanno segnato ladel paese, dalla politica all’imprenditoria. Dopo 84 anni di attività del locale di via Vittorio Veneto, Filippo Pizzi, che quest’anno compirà 90 anni, ha abbassato definitivamente la saracinesca del bar aperto dal padre Vincenzo quando lui era ancora un bambino. Dietro quel bancone, Filippo ha continuato a servire caffè, bianchini e amari per tutta la vita con la moglie Ada e poi, negli ultimi anni anche con l’aiuto della figlia Susy. Qui, in un certo senso, si èladi: aprì i battenti proprio a ridosso dell’inizio della guerra, diventando fin da subito un punto di riferimento soprattutto per l’approvvigionamento famigliare del latte, poi, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, è diventato il luogo sociale per eccellenza.