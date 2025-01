Iodonna.it - L'ambasciatrice ha saputo abbattere barriere storiche e culturali. La sua nomina nel 2021 alla guida del DIS ha segnato un momento storico per il nostro Paese: per la prima volta una donna assumeva la leadership dell'intelligence italiana

Leggi su Iodonna.it

Il prossimo 15 gennaio, dopo quasi cinque annidel Dipartimentoe informazioni per la sicurezza, l’Elisabetta Belloni,al vertice del DIS, lascerà il suo incarico. La decisione di dimettersi, in anticipo sulla scadenza del mandato che era fissata per maggio, non sembra essere conseguenza di un altro incarico in arrivo. Ma le dimissioni lasciano comunquee domande senza risposta. 2054, l’indipendenzae donne nel futuro.