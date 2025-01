Lanazione.it - Laguna, risanamento al rush finale. “Domani la discussione in Senato”

Orbetello (Grosseto), 7 gennaio 2025 – Ildellanon non è più rinviabile. In previsione del passaggio della nuova legge in Commissione Ambiente del, in programma, interviene il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. Una priorità anche secondo il consigliere delegato al bacino lacustre, Roberto Berardi. L’Amministrazione di Orbetello è quindi in ’prima linea’ per ildella. Sull’argomento intervengono entrambi. Dopo le grandi morie di pesce e i disastri ambientali che hanno colpito il bacino lacustre sia quando al governo locale c’era la sinistra, che ora quello di centrodestra, gli interventi necessari e urgenti non sono procrastinabili oltre. Un tempo laviveva e respirava con le correnti marine e interne e grazie al ricambio delle acque prodotto dal flusso di acque fresche e ossigenate provenienti dal mare attraverso i canali di Ansedonia, Santa Liberata e Torre Saline.