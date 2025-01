Calciomercato.it - Juventus, Thiago Motta e il rischio esonero: “Poteva starci se Conceicao non fosse andato al Milan”

Il momento è delicato in casadopo la delusione in Supercoppa contro il: il retroscena sulla panchina del tecnico bianconeroTempi duri allaper, sul banco degli imputati insieme al Dt Giuntoli dopo la batosta in Supercoppa con l’eliminazione in Arabia Saudita per mano del(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ sta deludendo e il progetto con l’allenatore italo-brasiliano non riesce a decollare. L’ambiente bianconero è in subbuglio e la tifoseria non ha nascosto il proprio malumore per i risultati finora sotto le attese rispetto alle premesse di inizio stagione.al momento non rischia e ha sempre la totale fiducia della Juve, anche se dirigenza della Continassa si aspetta una scossa nel prossimo ciclo di partite – non banali – che attendono Locatelli e compagni in questo mese di gennaio.