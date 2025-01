Ilrestodelcarlino.it - Il ’nu jazz’ ha la sua etichetta: Sghetto Records

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Esiste una vivacissima scena internazionale, che ha nell’Inghilterra il suo riferimento culturale e che rilegge, attraverso un’ottica urbana e contemporanea, la tradizione sonora afro americana. E’ il ‘nu, un linguaggio che attraversa il soul, il funky, l’elettronica e l’hip hop, una forma espressiva di miscela, che prende spunto dall’amore per il patrimonio vastissimo della black music e lo reinterpreta in una dimensione nazionale. Una realtà che, da qualche mese, ha trovato casa a Bologna, grazie alla nuovadiscograficache nasce dalla passione e dall’attenzione nei confronti delle nuove musiche che caratterizza l’omonimo locale in via Zago, 16/b, strada che è diventata il cuore dei concerti più sperimentali in città, con la presenza di tantissimi locali.