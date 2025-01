Butac.it - Il giornalismo che non ci meritiamo

Vittorio Feltri, e con lui tanti giornalisti italiani (per non parlare dei commentatori, politici e non) dimostrano ogni giorno di più perché il nostro Paese è tra i primi posti al mondo per analfabetismo funzionale.Questo il titolo de Il Giornale del 3 gennaio 2025:Viva il carabiniere che ha sparatoUn egiziano accoltella i passanti, si scaglia contro i carabinieri e viene ucciso da un militare che si è difeso. E la cosa paradossale è che ore è lui ad essere indagatoO ancora Il Resto del Carlino:Accoltellatore ucciso dal carabiniere, il paese è con il maresciallo: un eroeVilla Verucchio (Rimini) si schiera con il sottufficiale indagato. E lui: “Ho fatto il mio dovere per la comunità”. Prima di essere neutralizzato l’egiziano aveva ferito quattro persone: l’aggressione ripresa dalle telecamereEntrambi i titoli (e gli articoli) fanno intendere al lettore che si sarebbe potuta evitare l’indagine contro il carabiniere visto che, appunto, ha difeso la comunità da un soggetto ritenuto pericoloso, ma – ed è qui il grosso problema di questo modo di fare– le cose non stanno così.