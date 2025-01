Lanazione.it - Il CQS fa festa, Chiazzano e AM Aglianese ko

È andata in archivio la sedicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, la prima tanto del nuovo anno quanto del girone di ritorno. E per le formazioni di Pistoia e provincia è già tempo di tirare le somme, in vista del prossimo turno. Cominciando dal girone A di Prima, con il CQS Pistoia che resta sopra la zona playout dopo il 2-0 esterno sul Capezzano Pianore (con gol di Frosini e Begliomini). Crisi sempre più nera per il, caduto fra le mura amiche per mano dei Diavoli Neri Gorfigliano (1-0). Passando al girone D, fail Quarrata: Paolini ha griffato l’1-0 esterno sul Casale Fattoria che ha permesso alla banda Diodato di arpionare la seconda posizione. Battuta d’arresto interna per l’AM, stoppata dalla Folgor Calenzano per 1-0. Stesso punteggio per l’Atletico Casini Spedalino nel colpaccio con lo Jolo firmato Compagnone.