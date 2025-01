361magazine.com - Grande Fratello, Jessica a poche ore dalla puntata lancia frecciatine a due inquilini

Leggi su 361magazine.com

Morlacchi in vista della prossimaa dueMorlacchi questo pomeriggio insieme ad Ilaria ha iniziato ad analizzare quanto accaduto con Luca Calvani e su cosa accadrà mercoledì durante la messa in onda della nuova. L’8 gennaio tornerà in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini dove purtroppo verranno presi dei seri provvedimenti che vedrà la squalifica di qualche concorrente.Leggi anche, una dolce dedica di supporto per Eva da Imma BattagliaLa concorrenteLa cantante non ha apprezzato il modo in cui Luca Calvani si è rivolto aglinel momento in cui ha letto il comunicato ufficiale del GF. Il reality show questo pomeriggio ha inviato ai conquilini una lettera in merito ai provvedimenti che verranno presi.