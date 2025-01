Spettacolo.periodicodaily.com - Festival della Televisione di Monte-Carlo 2025: Svelato il Poster Ufficiale

Ildiha presentato ilper la 64ª edizione, un’opera artistica che celebra la sensualità e il fascinofemminilità attraverso un’immagine poetica e coinvolgente.Un Omaggio alla Ninfa e alla Storia delIlraffigura una silhouette femminile che richiama la Ninfa, il celebre trofeo delche premia le migliori performance e produzioni audiovisive dell’anno. La figura si muove attraverso un corridoio del tempo segnato da sei archi, simbolo delle sei decadi dalla creazione dell’evento, oltre sessant’anni fa.Con eleganza e serenità, la silhouette avanza verso il futuro, incorniciata da un vibrante sfondo blu, che rappresenta l’infinito e il mondo dei sogni.Un’Esplosione di Colori per unDinamicoIldeldisi distingue per un’esplosione di colori e gioia, che invita lo spettatore a immergersi in un viaggio di evasione e scoperta.