Fabio Jakobsen in cerca di riscatto con il Team Picnic PostNL: "Sogno la prima tappa del Tour"

Roma, 7 gennaio 2025 - Tra i principali delusi del 2024 c'è, determinato però a riscattarsi nel 'nuovo'. Le dichiarazioni diChissà che la nuova denominazione della squadra olandese non aiuti l'ex campione continentale a ritrovarsi dopo una stagione complicata sotto tutti gli aspetti: a cominciare da quello fisico, come dimostrano i 4 kg in meno rispetto all'anno scorso. "Nella stagione passata sono stato poco ciclista ed ero anche troppo pesante per essere un velocista. Il 2025 deve essere migliore, mentre al 2024 come voto darei meno di cinque". A complicare la vita a, intervistato da NOS, è stato anche l'addio dalla Soudal Quick-Step, una sorta di famiglia dalla quale spesso è difficile affrancarsi. "Dopo 6 anni nella stessa squadra ci si abitua a certi processi.