Pianetamilan.it - Emerson Royal, le pagelle a confronto del Derby: non per tutti è il peggiore

Leggi su Pianetamilan.it

Anche ieri sera neldi Supercoppa Italiana vinto dal Milan, la partita diè stata quanto meno discutibile. Il terzino brasiliano ha sulla coscienza il gol del vantaggio nerazzurro: l'errore tecnico di Jimenez si può perdonare, quello di atteggiamento del 22 no. Si è infatti totalmente addormentato sulla rimessa laterale nerazzurra, spalancando le porte alla ripartenza. Nelle nostresiamo stati "buoni" visto l'esito della partita, ma c'è addirittura qualcuno per cui è sufficiente. C'è chi lo reputa ile chi no. Scopriamo insieme ledei quotidiani in edicola oggi.VAI ALLA PROSSIMA SCHEDAVOTO: 5.5"Si addormenta sul fallo laterale che costa l’1-0: errore grave. Ha il merito di non arrendersi e in fase offensiva spinge tanto, arrivando spesso al cross".