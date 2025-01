Elon Musk vorrebbe acquistare il Liverpool secondo il padre del miliardario

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 21:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Errol, ildel, ha suggerito che suo figlio potrebbe essere interessato ad acquisire ilFootball Club.Parlando a Times Radio,Sr. ha rivelato il legame della famiglia con la città e ha condiviso approfondimenti sul potenziale interesse del genio della tecnologia per i leader della Premier League.Sr. ha spiegato i legami storici della famiglia con, poiché la nonna paterna di, Cora Amelia Robinson, è nata lì prima di trasferirsi in Sud Africa.“Gli piacerebbe buysì, ovviamente”, ha dettoSr. “Chiunque lo, anche io!“Sua nonna è nata ae abbiamo parenti a. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere molti dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni membri della mia famiglia.